Израильская авиация нанесла удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ночь на воскресенье, 2 декабря, нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа, связанных с движением ХАМАС.

Об этом сообщила палестинская радиостанция South Al-Aqsa. Уточняется, что израильская авиация подвергла бомбардировке объекты, расположенные в окрестностях городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия, один из которых находится на юге, второй – на севере палестинского анклава. В общей сложности при обстрелах, по данным радиостанции, было выпущено около десяти ракетных снарядов. Удары наносили боевые самолеты и вертолеты израильских ВВС, а группировки открыли по ним ответный огонь.

Катарский телеканал Al Jazeera сообщает, что наблюдательные пункты ХАМАС в северных районах сектора Газа подверглись также и артиллерийскому обстрелу со стороны Израиля.

Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях в результате ночного налета не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, при разгоне акций протеста 1 января в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военными пострадали более 90 палестинцев.