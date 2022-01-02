ПВО Саудовской Аравии сбили три беспилотника йеменских хуситов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии в субботу, 1 января, перехватили и уничтожили в небе над южными районами страны не менее трех беспилотных летательные аппараты (БПЛА), запущенных боевиками йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах», передает телеканал Al Hadath со ссылкой на командование возглавляемой Эр-Риядом коалиции.

По данным аравийской коалиции, сбитые беспилотники были начинены взрывчаткой и направлены на гражданские объекты королевства.

Стоит отметить, что йеменские повстанцы нередко используют дроны с взрывчаткой для атак на различные объекты в саудовских городах – порты и воздушные гавани, нефтехранилища и танкеры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. В середине июня 2021 года движение «Ансар Аллах» заявило о готовности вести переговоры с арабской коалицией в Катаре.