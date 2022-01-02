Затонувшая 80 лет назад подлодка обнаружена на дне Эгейского моря

На дне Эгейского моря обнаружена затонувшая 80 лет назад подлодка Фото: REUTERS

Греческие водолазы обнаружили на дне Эгейского моря итальянскую подлодку, затонувшую 80 лет назад.

Субмарина Jantina была потоплена 5 июля 1941 года британской подлодкой HMS Torbey. На ее борту были 48 моряков, шести из них удалось выжить, пишет Express.

- История морского боя — словно головоломка, и эта находка — часть этой головоломки. Прямое противостояние подводных лодок — редкое событие, — рассказал один из участников поисков.

По словам водолаза Костаса Токтаридеса, субмарину удалось опознать с помощью записей итальянского Управления военно-морской истории.

В 2018 году в Енисее были найдены обломки английской полярной паровой шхуны «Темза», которая затонула в 1878 году. В 1877 году пароход сел на мель в районе современной Игарки. Команда надеялась, что сняться с мели они смогут, если сбросят с борта графит, подаренный местным купцом Михаилом Сидоровым за то, что открыли вход в Енисей. Однако жертва была напрасной – «Темза» примерзла днищем к грунту. Английский мореплаватель Джозеф Виггинс продал корабль енисейским пароходовладельцам, а сам отправился с командой пешим путем назад, а Англию. Первым же весенним паводком шхуну затопило.