Что произошло в ночь на 2 января

«КП» – о последних новостях на утро 2 января 2022 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С субботы, 1 января, россияне, уволенные по причине сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Среди обязательных условий для раннего выхода на пенсию названы сокращение штата или ликвидация организации, а также наличие необходимого страхового стажа сотрудника. Для мужчин такой обязательный стаж составляет 25 лет, а для женщин – 20.

В первый день нового года президент России Владимир Путин освободил от должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Александра Абелина. Кто займет освободившийся пост, пока не сообщается.

Под занавес 2021 года правительство написало негативный отзыв на законопроект первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина о репатриации наших соотечественников на Родину. Спецкор «КП» Александр Коц разбирался, почему чиновники тормозят возвращение русских в Россию.

Израиль осудил марш украинских националистов в честь очередной годовщины со дня рождения «национального героя» Незалежной – лидера запрещенной в России «Организации украинских националистов» (ОУН) Степана Бандеры. Сайт kp.ru писал, что в этом году к плакатам с привычными надписями «Бандера придет, порядок наведет» и портретами «героя» добавился баннер с пылающим Кремлем.

Тем временем украинский публицист Сергей Грабовский, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, заявил, что Кубань, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей являются украинскими территориями.

Очень опасный астероид под названием Апофис весом около 30 тонн 13 апреля 2029 года очень близко подлетит к Земле. Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) рассказали, что в этот день космический объект диаметром почти 400 метров подлетит к нашей планете на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники.

Пять экспертов в сфере экономики подвели для kp.ru итоги минувшего года и дали прогнозы на следующий. Экономисты дали несколько советов, что делать с деньгами в 2022 году.

1 января стало известно, что молодежная сборная России по хоккею, как и команда Чехии, при вылете из Калгари во Франкфурт была снята с рейса. «КП» – спорт» рассказывает, что на самом деле случилось с российскими хоккеистами.

Что принесет нам январь нового 2022 года, рассказывает астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда».

Знаменитый автор «Дозоров», «Лабиринта отражений» и других блокбастеров отечественной фантастики Сергей Лукьяненко накануне наступления года Блестящего Тигра представил «Комсомолке» свое видение 2022-го и вспомнил ощущения от 2021-го.