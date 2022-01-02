Экс-советник президента Украины заявил, что Россия лишила страну возможности вступить в НАТО

В Киеве заявили, что Россия лишила Украину возможности вступить в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник президента Украины Валерий Ивасюк считает, что Россия лишила страну возможности вступить в Североатлантический альянс.

- Я глубоко убежден в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит свое существование, чем Украина будет членом альянса, — сказал политик в эфире телеканала «НАШ».

Как писал сайт kp.ru, переговоры между представителями России и НАТО по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2021, после чего пройдут контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще раньше – 10 января 2021 – состоится встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к содержательному разговору с Москвой.