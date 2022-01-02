Академик РАН Бокерия посоветовал пить белое вино «для здоровья»

Академик РАН посоветовал пить белое вино «для здоровья» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия опроверг миф о пользе красного вина.

- Выдумки это все. Другое дело, что оно вкуснее, чем белое. Но если ты пьешь, то пей белое вино, — приводит слова специалиста РИА Новости.

По его словам, у белого вина хороший мочегонный эффект. Таким образом, алкоголь выходит из организма человека намного быстрее, чем в случае с красным вином.

Напомним, с 1 января 2022 года в России вступили в силу новые требования к алкогольной продукции, регламентирующие использование слов «вино» и «шампанское», а также производных от них на этикетках алкогольной продукции. В частности, использовать наименование «шампанское» на территории страны могут только российские производители. А вином теперь запрещено называть напитки, которые сделаны не из винограда. Алкоголь, нарушающий законодательство, будет признан фальсификатом и изъят с прилавков торговых точек.