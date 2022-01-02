Природные пожары в Колорадо уничтожили почти 1 тысячу домов

Пожары в Колорадо уничтожили почти 1 тысячу домов Фото: REUTERS

Природные пожары в округе Боулдер в штате Колорадо разрушили 991 дом. Об этом сообщил шериф округа Джо Пелле.

- По нашим нынешним оценкам, и я предполагаю, что они близки к окончательным цифрам, в городе Луисвилл были уничтожены 553 дома, еще 45 повреждены. В городе Супериор были уничтожены 332 и 60 повреждены. За пределами эти городов были уничтожены 106 домов и 22 повреждены. Всего уничтожен 991 дом, 127 повреждены, — сказал он на пресс-конференции.

По словам Пелле, три человека считаются пропавшими без вести. Сейчас продолжаются их поиски. Шериф уточнил, что, скорее всего, речь идет о поисках останков.

Ранее американский президент Джо Байден удивился и возмутился зарплатам пожарных в США. Узнав размер оплаты труда, глава государства ударил кулаком по столу в Белом доме во время встречи с главой Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Байден высказался о необходимости увеличить жалование специалистам. Глава государства также добавил, что Соединенным Штатам необходимо быть готовыми к сезону лесных пожаров, а также иметь все доступные ресурсы для борьбы с наводнениями и другими экстремальными погодными и природными явлениями. Этот сезон, по словам Байдена, будет тяжелым.