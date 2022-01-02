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Происшествия2 января 2022 5:58

Пять человек погибли при ДТП с автобусом под Рязанью

По предварительным данным, водитель транспорта уснул
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Под Рязанью пять человек погибли при ДТП с автобусом Фото: очевидцы

Под Рязанью пять человек погибли при ДТП с автобусом Фото: очевидцы

В Рязанской области пять человек погибли при ДТП с участием рейсового автобуса. Еще 16 человек пострадали. Среди пострадавших два несовершеннолетних.

Авария произошла рано утром на трассе Москва — Астрахань недалеко от села Вослебово. Автобус с 49 пассажирами совершил наезд на опору железнодорожного моста.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

На месте работают полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В региональной прокуратуре сообщили ТАСС, что, согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и уснул.

После аварии был создан пункт временного размещения для пассажиров. Часть участников ДТП уже покинули место происшествия на машинах родственников или попутках.

Часть пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, оба водителя автобуса погибли.

Уточняется также, что движение по железнодорожному мосту, в который врезался автобус, ограничивать не стали.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Напомним, в Адыгее 31 декабря произошла страшная авария, которая унесла жизни трех человек, в том числе и трехлетнего ребенка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на встречную полосу, где столкнулся с с автомобилем ВАЗ 2109 и ГАЗель. От удара "Лада Приора" загорелась. Среди причин, которые могли спровоцировать ДТП, называют густой туман, который опустился на юг России 31 декабря. Расследование происшествия находится под контролем главного прокурора республики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.