МВД России будет аннулировать бумажные паспорта при получении электронных

В МВД России сообщили, что гражданам будут аннулировать бумажные паспорта при получении электронных. В ведомстве пояснили, что россияне не могут иметь два действительных паспорта.

- Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться, — цитирует сообщение МВД ТАСС.

Там же уточнили, что выдача заграничного и электронного паспортов никак не связана, поэтому они будут иметь разную юридическую силу.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что внедрение цифровых паспортов по всей России планируется осуществить сразу после тестирования в нескольких регионах. С января 2023 года электронные паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане. Документ будет иметь такой же статус, как и привычный бумажный паспорт. Он будет представлять собой пластиковую карту, содержащую персональные и биометрические данные владельца. По желанию владельца на микросхеме паспорта будет его электронная подпись.