Россияне назвали самые запоминающиеся события 2021 года

Жители России назвали самые запоминающиеся события прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители России назвали ведение QR-кодов и локдаунов самыми запоминающимися событиями 2021 года. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

В частности, введение QR-кодов больше всего запомнилось 58% опрошенных, пишет РИА Новости. Второе место заняли локдауны в июне и ноябре, за них проголосовал 31% респондентов. Тройку лидеров среди событий 2021 года замкнул приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан»*.

Четвертое и пятое места заняли стрельба в казанской школе и признание журналистов иностранными агентами.

Напомним, треть опрошенных (34%) россиян выразили мнение, что 2022 год будет лучше предыдущего. 39% респондентов ответили, что наступающий год окажется примерно таким же, а 21% считают, что он будет скорее хуже. В числе ожидаемых позитивных изменений россияне чаще всего называют улучшение ситуации с заболеваемостью коронавируса (22%), повышения уровня жизни (11%) снижение цен (9%), улучшение экономики государства и повышение пенсий (по 8%), позитивных изменений во внешней политике (7%), а также приобретение коллективного иммунитета и отмену антиковидных ограничений (5%).

*Запрещенная в России террористическая организация