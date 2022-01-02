Политолог Карасев заявил об оттоке капитала и рабочей силы из Украины

На Украине заявили об оттоке капитала и рабочей силы из страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский политолог Вадим Карасев заявил об оттоке капитала и рабочей силы из страны. По его мнению, экономика Незалежной на уровне африканских государств.

- Мы единственная, уникальная страна — у нас капитал утекает, и рабочая сила... Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная - зерно, соя, кукуруза, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, многие украинцы уезжают в другие страны Европы и не возвращаются на Родину, так как не верят в страну.

Напомним, Днепровский металлургический завод (ДМЗ), который является одним из крупнейших промышленных предприятий Украины, частично приостановил свою работу с субботы, 1 января из-за нерентабельности производства на фоне энергокризиса. Как передает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник, временно приостановлена работа металлургической площадки компании. Среди причин отмечена «неопределенность поставки угля из России, сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и цена на энергоносители».