Сильный пожар произошел в здании парламента ЮАР

В Кейптауне горит здание парламента ЮАР Фото: REUTERS

В здании парламента ЮАР, которое находится в столице страны Кейптауне, произошел сильный пожар.

Как пишет портал News24, аварийные службы получили сообщение о пожаре в 05:00 по местному времени. Сейчас несколько пожарных бригад пытаются локализировать пожар.

- Даже битум на крыше плавится, что говорит о сильном жаре. Также поступили сообщения о том, что в некоторых стенах здания появились трещины, есть вероятность обрушения, — сообщили в пожарной службе города.

Информации о причинах возгорания пока нет.

В апреле 2021 года в Кейптауне эвакуировали население из-за бушующих природных пожаров на склонах Столовой горы. Пожарным не удавалось справиться со стихией, которая уже уничтожила один из кампусов Кейптаунского университета и библиотеку этого вуза. Студентов и преподавателей вовремя эвакуировали. Никто из них не пострадал. Как уточняли специалисты, борьбе с лесными пожарами на склонах Столовой горы мешали засуха и сильный ветер. Власти ЮАР призывали граждан избегать опасных районов и сразу же обращаться к врачам в случае отравления дымом.