Украинцы сравнили костюм главы Минобороны страны с «бронелифчиком»

Пользователи высмеяли костюм главы Минобороны Украины Фото: офис президента Украины

Украинские пользователи раскритиковали фотографию главы министерства обороны страны Алексея Резникова, опубликованную офисом украинского лидера.

Снимок был прикреплен к посту в соцсети Facebook о назначении Юрия Галушкина командующим силами территориальной обороны ВСУ. На фото можно увидеть, что костюм Галушкина плохо сидит на нем.

- А кто этот в с трудом застегнутом пиджаке справа? Там у него бронелифчик? — шутливо спросил один из пользователей.

Другие юзеры заявили, что им стыдно за внешний вид руководителя украинского военного ведомства, а также обвинили администраторов аккаунта офиса президента в чистке комментариев.

Ранее украинцев рассмешила фотография президента Владимира Зеленского, сделанная во время подписания документов между Киевом и Вашингтоном в ходе визита политика в США. На снимке, опубликованном в Facebook офиса украинского лидера, Зеленский стоит сложа руки позади подписывающих соглашения министров энергетики США и Украины Дженнифер Грэнхолм и Германом Галущенко. Подпись к фото гласит, что документ был подписан в присутствии президента Украины. Пользователи назвали снимок «унизительным», а Зеленского сравнили с «мальчиком» из обслуги.