В МИД России заявили об обнадеживающих сигналах в вопросе признания «Спутника V» ВОЗ

МИД заявил об обнадеживающих сигналах в вопросе признания «Спутника V» ВОЗ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Панкин сообщил об обнадеживающих сигналах в вопросе признания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

- Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политесс по отношению к России – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии (вакцина может быть одобрена), — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что вакцинированные «Спутником V» защищены от COVID-19 в 130 раз лучше, чем непривитые. По словам Дмитриева, вакцина «Спутник Лайт» сильно повышает эффект при использовании ее в качестве бустерного препарата. В частности, она усиливает действие американских РНК-вакцин, имеющих короткое время действия, отметил он. Также гендиректор РФПИ сообщил, что «Спутник V» эффективен против омикрон-штамма коронавируса.