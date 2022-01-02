Экспорт электричества из России увеличился в 2,2 раза в 2021 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Экспорт электроэнергии из России увеличился в 2,2 раза в 2021 году, если сравнивать с показателями 2020 года. Об этом гласят данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Кроме того, в 2021 году Россия импортировала 1,9 миллиарда кВт⋅ч электроэнергии, а в декабре - 0,3 миллиарда кВт⋅ч.

Производство электроэнергии увеличилось на 6,4 процента по сравнению с прошлым годом. При этом уровень потребления также немного вырос — на 5,4 процента.

Напомним, в Германии закрыли три из шести действующих атомных электростанций. Решение связано с энергопереходом страны к более современным источникам энергии. Власти решили закрыть АЭС Brokdorf, размещенную в 40 километрах от Гамбурга, АЭС Grohnde под Ганновером и АЭС Grundremmingen, расположенную в 80 километрах от Мюнхена. Эти предприятия начали работу в середине 80-х годов, обеспечивая электричеством миллионы домов жителей Германии. Как отмечается в сообщении, сторонники атомной энергии в ФРГ призывают отказаться от закрытия АЭС, так как они выбрасывают относительно немного углекислого газа.