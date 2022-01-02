“Дорожный" нацпроект стал лидером по узнаваемости в 2021 году - опрос

Нацпроект “Безопасные качественные дороги” стал лидером по узнаваемости в 2021 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ремонт, реконструкция и строительство дорог, повышение безопасности дорожного движения, установка интеллектуальных транспортных систем на дорогах – самые узнаваемые меры национального проекта «Безопасные качественные дороги» по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Нацпроект “Безопасные качественные дороги” стал лидером по узнаваемости в 2021 году: только за полгода она выросла с 67% до 82%. При этом растет и узнаваемость отдельных мер. Что особо важно, россияне фиксируют снижение перегруженности дорог, значит все меры, предпринимаемые в рамках нацпроекта, заметны для общества и дают должный эффект», — прокомментировала руководитель информационного сопровождения инфраструктурных национальных проектов Анастасия Разинская.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. Более половины опрошенных отметили, что в их семье есть автомобиль. 31% участников отметили, что органы власти стали уделять больше внимания качеству и безопасности дорог в стране. 36% заметили, что ремонтируется больше дорог.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. «Безопасные качественные дороги» — это новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика. Все это в сочетании с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги комфортнее и безопаснее.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.