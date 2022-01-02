В России за сутки 2 января 2022 выявлено 18 233 инфицированных COVID-19

В России за сутки 2 января 2022 выявлено 18 233 случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 18 233 случая COVID-19. С начала пандемии было выявлено 10 537 966 случаев.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 1824 человека. Вторым идет Санкт-Петербург с 1468 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1364 случая.

Кроме того, за день медики выявили 811 летальных исходов. Еще 26 976 пациентов выписали из больницы после болезни.

Ранее глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин. По мнению Гебрейесуса, именно тот факт, что богатые государства организуют для своих граждан бустерные прививки в то время, как во многих государствах жители не получили еще и первой дозы, приводит к тому, что появляются новые более агрессивные варианты коронавируса.