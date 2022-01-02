Минимум 15 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Китая

В Китае 15 человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,5 Фото: REUTERS

В провинции Юньнань на юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Согласно данным ведомства, подземные толчки были зарегистрированы в городе Лицзян. Эпицентр землетрясения находился на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 километров.

В результате произошедшего пострадали 15 человек. Информации о погибших или разрушениях нет.

Ранее в Италии произошло серьезное землетрясение магнитудой 4,4. Очаг землетрясения находился на глубине 26 километров, а эпицентр толчков был зафиксирован в провинции Бергамо, в двух километрах от населенного пункта Бонате-Сотто, в котором проживают шесть тысяч человек. Сведений о разрушениях и пострадавших в оперативные службы не поступало. Подземные толчки ощущались в нескольких городах, в том числе в Милане. Землетрясение также почувствовали в Брианце, Вермеццо и Комо.