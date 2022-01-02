Генерал-майор, расследовавший дела о «Зимней вишне» и стрельбе в пермском вузе, уволен из СК

Рустам Габдулин Фото: скриншот видео

Из СК РФ уволили следователя по особо важным делам при председателе СК генерала-майора юстиции Рустама Габдулина. Он занимался расследованием резонансных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и о стрельбе пермском вузе.

- Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Уточняется также, что он перейдет на другую работу.

Информацию подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, отметив, что «ушла эпоха».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Якунина от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Якунин работал заместителем главы ФСИН с 2020 года. До этого он был помощником директора ведомства. Генерал-полковник с 2012 по 2016 годы возглавлял Главное управление МВД по Москве, в сентябре 2016 года он был освобожден от должности и назначен руководителем оперативного управления МВД России.