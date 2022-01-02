Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 10:11

Генерал-майор, расследовавший дела о «Зимней вишне» и стрельбе в пермском вузе, уволен из СК

Он перейдет на другую работу
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
Рустам Габдулин Фото: скриншот видео

Рустам Габдулин Фото: скриншот видео

Из СК РФ уволили следователя по особо важным делам при председателе СК генерала-майора юстиции Рустама Габдулина. Он занимался расследованием резонансных дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове и о стрельбе пермском вузе.

- Габдулин был уволен в конце декабря 2021 года, — цитирует свой источник в правоохранительных органах ТАСС.

Уточняется также, что он перейдет на другую работу.

Информацию подтвердил адвокат Сергей Бадамшин, отметив, что «ушла эпоха».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Якунина от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Якунин работал заместителем главы ФСИН с 2020 года. До этого он был помощником директора ведомства. Генерал-полковник с 2012 по 2016 годы возглавлял Главное управление МВД по Москве, в сентябре 2016 года он был освобожден от должности и назначен руководителем оперативного управления МВД России.