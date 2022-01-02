Французы позавидовали тому, как Путин защищает интересы своей страны

Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели французской газеты Le Figaro одобрили новогоднюю речь российского лидера Владимира Путина. В частности, они выделили фразу о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов».

- Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны <...> Во Франции об этом можно только мечтать, — написал один из пользователей.

- Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства, — согласился другой читатель.

По мнению юзеров, если Североатлантический альянс нарушит «красные линии» России, то последствия будут ужасными. Также пользователи назвали российского лидера «выдающимся политиком».

Напомним, президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден стали самыми упоминаемыми в российских СМИ персонами в 2021 году по версии «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН). Российский лидер упоминался в этом году 4 009 402 раз в политических и финансово-экономических СМИ. Глава Белого дома был упомянут в российской прессе 1 453 017 раз. В первой пятерке списка среди российских деятелей оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков – у него 612 333 ссылки, премьер-министр РФ Михаил Мишустин (597 950 ссылок, блогер Алексей Навальный (578 607 ссылок) и мэр Москвы Сергей Собянин (551 750 упоминаний).