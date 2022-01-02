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Общество2 января 2022 11:11

МЧС РФ напомнило о штрафах до 200 тысяч рублей за запуск пиротехники в неположенном месте

Наказание может быть еще суровее, если запуск пиротехники спровоцировал возгорание, отметили в ведомстве
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Россиянам напомнили о штрафах до 200 тысяч рублей за запуск пиротехники в неположенном месте

Россиянам напомнили о штрафах до 200 тысяч рублей за запуск пиротехники в неположенном месте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев напомнил россиянам о штрафах за запуск пиротехники в неположенном месте.

По его словам, гражданам может грозить штраф 1,5 тысячи рублей, а условиях особого режима — до 5 тысяч.

- Что касается должностных лиц - это до 30 тысяч рублей, что касается юридических лиц - до 200 тысяч рублей, — рассказал Еникеев.

Он добавил, что наказание может быть еще суровее, если запуск пиротехники спровоцировал возгорание.

Ранее в пресс-службе столичного МВД напомнили водителям о штрафе от 1,5 до 3 тысяч рублей за прогрев автомобиля во дворе дольше пяти минут. Отмечается, что за 11 месяцев 2021 года в Москве были составлены 1720 постановлений по ч. 2 ст. 12.28 КоАП. Отдельной статистики, касающейся штрафов за стоянку транспортных средств в жилой зоне с работающим двигателем, не ведется, уточнили там.