Нарисованный Путин поздравил итальянцев с Новым годом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Созданный при помощи нейросетей президент России Владимир Путин поздравил жителей Италии с Новым годом на их родном языке.

Ролик был создан для специального выпуска программы «Вечерний Ургант» под названием «Ciao, 2021!», где популярные российские артисты исполнили свои хиты на итальянском языке. Весь выпуск был стилизован под ретро-концерт.

- Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом! — сказал нейросетевой Путин.

После этого группа «Любэ» исполнила свою песню «От Волги до Енисея» на итальянском языке.

Напомним, прошлогодний «Ciao, 2020!» мгновенно стал хитом и в Италии - его активно смотрели на YouTube. По стране пошла волна обсуждений, о шоу написало множество изданий. Издание Il Fatto Quotidiano назвало программу «гипертрэшем», но в хорошем смысле: «час коротких комедийных скетчей и гипнотического пения, расцвеченные блестками и красками, с невероятными персонажами… Как из рога изобилия, извергаются цвета и настроение сорокалетней давности, персонажи отважно говорят на гротескном макароническом итальянском, мы видим эпический хор статистов в огромных очках, с невероятным макияжем, с усами или пышными бюстами… Пик трэша в его чистом виде».