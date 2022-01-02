Россияне до 14 лет смогут оформить прописку через Госуслуги с июля 2022 года

Дети до 14 лет смогут оформить прописку через Госуслуги с июля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети до 14 лет смогут оформить регистрацию по месту жительства через Госуслуги с 1 июля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

- С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста, — приводит текст сообщения ТАСС.

В ведомстве отметили, что к 2023 году планируется предоставить доступ к данной услуге всем жителям страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подавать заявления в суд в электронном виде. Также документ разрешает участвовать в судебных заседаниях удаленно. Согласно закону, опубликованному на портале правовой информации, истцы, ответчики и все, кто причастен к процессу, смогут участвовать в судебном заседании через системы веб-конференции. Для этого им нужно подать заявление или ходатайство, если здание суда, в котором проходит заседание, имеет техническую возможность.