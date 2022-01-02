Знания о нацпроекте «Образование» среди россиян выросли на 5 п.п. за год

Самыми узнаваемыми стали региональные центры выявления талантов детей на базе «Сириуса». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Цифровая образовательная среда, развитие дополнительного образования детей (кружки, секции) и предоставление возможностей для непрерывного повышения квалификации учителей – самые узнаваемые меры национального проекта «Образование» по итогам 2021 года.

Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Нацпроект «Образование» входит в ТОП-5 лидеров по узнаваемости. Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации национального проекта «Образование», ответили 74% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 79%, рост составил 5 процентных пунктов», - отметила и. о. руководителя по коммуникационному сопровождению национального проекта «Образование» Екатерина Тутханян.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

Об образовательных и воспитательных проектах для школьников знает половина респондентов. Самыми узнаваемыми из них стали региональные центры выявления талантов детей на базе «Сириуса», сеть детских технопарков «КвантОриум» и центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Доля тех, кто знает и слышал о каких-либо образовательных проектах для взрослых за год увеличилась на 11 п.п.

Четверть опрошенных участвовала в волонтерских проектах в течение года. Это на 6 п.п. больше, чем в прошлом году.

26% опрошенных отметили, что за последний год в стране стало больше волонтеров, 13% считают, что увеличилась доступность качественного образования независимо от места проживания, 9% отметили повышение квалификации учителей, 6% считают, что Россия поднялась в мировом рейтинге качества школьного образования.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение возможности самореализации и развития талантов. Так, учащиеся могут бесплатно познакомиться с новыми технологиями в технопарках, принять участие в фестивалях студенческого творчества, а родители – получить помощь в воспитании детей. Подробнее об инициативах и возможностях проекта здесь.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов