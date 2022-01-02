Самая пожилая женщина в мире отмечает 119-й день рождения 2 января

Японка Канэ Танака Фото: REUTERS

Японка Канэ Танака, признанная Книгой рекордов Гиннеса самой пожилой женщиной в мире, 2 января 2022 года отметила очередной день рождения. Ей исполнилось 119 лет.

Как сообщает японское агентство Kyodo, несмотря на возраст, Танака чувствует себя хорошо. С тех пор, как 16 лет назад, в возрасте 103 лет, ей удалили раковую опухоль, никакие другие серьезные болезни ее не беспокоили.

Сегодня Танака, которая родилась в 1903 году, живет в доме престарелых в префектуре Фукуока. Она вышла на пенсию в 1970-е годы и с тех пор несколько раз бывала в США. Также известно, что Танака вдова - ее муж погиб еще во время Второй мировой войны. С оставшимися в живых родственниками японка видится редко из-за антиковидных ограничений.

Как ранее писал сайт kp.ru, в 2021 году умерла 135-летняя китаянка Алимихан Сейти, признанная самой старой жительницей КНР. Женщина проживала в китайском поселке Кумушерик, который известен в стране как деревня долгожителей. Возраст китаянки ставился под сомнение, хотя в ее документах официально указана дата рождения 25 июня 1886 года.