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Политика2 января 2022 12:41

"Газпром" ожидает получить рекордный финансовый результат по итогам 2021 года

Об этом рассказал председатель правления компании Алексей Миллер
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (21)Комментарии (21)(21)
Также рекордными могут быть дивиденды

Также рекордными могут быть дивиденды

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания по итогам 2021 года ждет рекордный для себя финансовый результат. По его словам, в связи с этими рекордными будут и дивиденды.

Обращение Миллера было опубликовано в официальном Telegram-канале компании. Как отмечает глава "Газпрома", в 2021 году компании удалось добиться многого - например, добыть 514,8 млрд кубометров газа, что стало лучшим показателем "Газпрома" за последние 13 лет. В связи с этим в компании ждут рекордный для себя финансовый результат после подведения итогов ушедшего года.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - заявил Миллер.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "Газпром" надежным партнером. Он заявил, что ни одна страна в Европе не сталкивалась с нарушениями договоров о поставках газа со стороны российской компании.