"Газпром" ожидает получить рекордный финансовый результат по итогам 2021 года

Также рекордными могут быть дивиденды Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания по итогам 2021 года ждет рекордный для себя финансовый результат. По его словам, в связи с этими рекордными будут и дивиденды.

Обращение Миллера было опубликовано в официальном Telegram-канале компании. Как отмечает глава "Газпрома", в 2021 году компании удалось добиться многого - например, добыть 514,8 млрд кубометров газа, что стало лучшим показателем "Газпрома" за последние 13 лет. В связи с этим в компании ждут рекордный для себя финансовый результат после подведения итогов ушедшего года.

"По итогам 2021 года мы ожидаем максимальный за всю историю "Газпрома" финансовый результат. А это значит, что дивиденды также будут абсолютно рекордными – причем как для "Газпрома", так и среди всех российских публичных компаний", - заявил Миллер.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "Газпром" надежным партнером. Он заявил, что ни одна страна в Европе не сталкивалась с нарушениями договоров о поставках газа со стороны российской компании.