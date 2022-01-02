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Политика2 января 2022 13:01

Замглавы российского МИД Руденко заявил, что Крым готов принять Лукашенко "хоть сейчас"

О намерении посетить полуостров президент Белоруссии сообщал российскому лидеру Владимиру Путину
Наталья СМИРНОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил о готовности властей Крыма принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, который мог бы посетить полуостров с визитом. О таком намерении глава республики заявлял ранее в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил Андрей Руденко, Крым готов принять Лукашенко "хоть сейчас". Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Что же касается посещения полуострова президентом Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять его хоть сейчас", - сообщил дипломат.

В Крыму также поддержали намерение президента Белоруссии нанести визит. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении сказал, кто не хочет видеть Беларусь на карте мира.