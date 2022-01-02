МИД РФ: Приписывание России новых обязательств по Минским соглашений загоняет ситуацию в Донбассе в тупик

По словам замминистра, перспективы восстановления мира и безопасности в Донбассе отдаляются Фото: Александр ФРОЛОВ

Замглавы российского МИД Андрей Руденко прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений. Он отметил, что Россия находится в затруднительном положении, так как украинская сторона отказывается от диалога с ДНР и ЛНР.

"Остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного положения — поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - рассказал Руденко в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что на данный момент производятся попытки обойти это требование. Для этого Украина, по мнению Руденко, пытается объявить Россию стороной конфликта и приписать ей те обязательства, которые никак не были прописаны в Минских соглашениях. Это еще больше загоняет ситуацию в тупик, подчеркнул замглавы российского МИД.

Как ранее писал сайт kp.ru, замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил о готовности властей Крыма принять президента Белоруссии Александра Лукашенко, который мог бы посетить полуостров с визитом. О таком намерении глава республики заявлял ранее в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.