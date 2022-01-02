Захарова: Великобритания финансирует программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Великобритания финансирует программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России. По мнению дипломата, власти страны делают это через определенные гранты.

Свое мнение Захарова высказала в своем Telegram-канале. Она отметила, что речь идет про грантовый план британского правительства, предусматривающий спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия. Также в нем упоминаются рост социальной напряженности и поляризация общества.

"Речь уже идет о весьма серьезных вещах - британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране", - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, существующая информация "вызывает ужас" и прямо указывает на вмешательство Великобритании в дела России.

"Вот и ответ, почему партнеры так взволнованы номинированием своих подопечных на звание "иностранных агентов". Затронули подбрюшье", - резюмировала Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Евросоюз не заниматься "риторической гимнастикой" с РФ.