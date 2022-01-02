Молодежная сборная России по хоккею прилетела в Москву после скандала со снятием с рейса

Самолет с российской командой совершил посадку в аэропорту Шереметьево Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодежная сборная России по хоккею вернулась на родину из Канады. Накануне игроков российской и шведской команды сняли с рейса - по данным шведского телеканала, из-за SVT, "из-за пьянства, курения и отсутствия масок".

Как сообщила Федерации хоккея России, основной причиной инцидента стали неправильно надетые игроками маски. По данным ТАСС, в воскресенье, 2 января, самолет с российской командой совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

Как ранее писал сайт kp.ru, 30 декабря 2021 года официально турнир в Канаде был отменен из-за коронавируса. Приехавшим на турнир игрокам оставалось только ждать, пока решат вопрос с вывозом всех игроков обратно по домам.

Новый год после этого начался с новости, что сборная России, как и команда Чехии, при вылете из Калгари до Франкфурта была снята с рейса. На тот момент достоверной информации о том, что стало причиной инцидента, не было - обвинялись как сами спортсмены, так и их тренер.