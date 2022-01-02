В Амстердаме полиция спустила служебных собак на протестующих против антиковидных мер

Власти запретили проводить 2 января в городе демонстрацию против ограничений для борьбы с COVID-19. Фото: кадр видео

В воскресенье, 2 января, в столице Нидерландов Амстердаме прошли несанкционированные властями акции протеста против антиковидных ограничений. В ходе митингов произошли столкновения людей и полиции.

Митинги не были разрешены, так как их организаторы отказались обеспечить безопасное проведение мероприятия. При разрешенном числе участников 3,5 тысячи человек организаторы хотели вывести на улицы примерно 25 тысяч человек, чтобы пройти шествием через Амстердам, пишет РИА Новости.

В результате акция протеста окончилась стычками с полицией - некоторые участники хотели выйти за обозначенный властями маршрут движения для демонстрантов, а служители правопорядка пытались это предотвратить. В итоге полицейские использовали служебных собак против протестующих.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роспотребнадзор опубликовал список методических рекомендаций "Организация противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период новогодних праздников". В документе говорится, что регионам следует сохранить все введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничительные меры.