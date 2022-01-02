Делегация РФ может поднять в Совете Европы и ОБСЕ вопрос о недопустимости поощрения национализма на Украине

Российская делегация намерена поднять вопрос на всех межпарламентских площадках Фото: REUTERS

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегации от России могут поднять вопрос о недопустимости поощрения национализма на Украине на международном уровне. Эту тему дипломаты могут вынести на обсуждение на первых сессиях Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ 2022 года.

В своем Telegram-канале Слуцкий напомнил о словах председателя Госдумы Вячеслава Володина о недопустимости поощрения национализма и его возрождения в Европе.

"Российская делегация намерена поднять этот вопрос на всех межпарламентских площадках, в первую очередь в ПАСЕ и ПА ОБСЕ. И не исключаю, что уже в самое ближайшее время - на первых сессиях ассамблей в наступившем 2022 году", - сообщил Слуцкий.

По его мнению, на данный момент на Западе развивается и спонсируется проект "анти-Россия", но игнорируется стремительное обращение Украины к националистической политике.

Как ранее писал сайт kp.ru, 1 января, в годовщину рождения одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры, в Киеве и других городах Незалежной прошел марш его сторонников.