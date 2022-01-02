Комиссия назвала заведующую ансамбля виновной в гибели артиста на сцене Большого театра

Погибший артист Большого театра Евгений Кулеш. Фото: соцсети

Комиссия по расследованию обстоятельств гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша установила виновного в инциденте. Трагедия произошла в октябре 2021 года, когда во время спектакля "Садко" Кулеш попал под многотонную декорацию и погиб на месте.

Комиссия установила, что в случившемся виновата заведующая коллективом мимического ансамбля Екатерина Миронова. Она нарушила должностные инструкции, что является грубой неосторожностью. Об этом рассказал РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Андрей Алешкин.

"Екатерина Миронова нарушила требования должностной инструкции, выраженные в недостаточном контроле за соблюдением Евгением Кулешом трудовой и производственной дисциплины. Она виновна в том, что он был пьян", — сообщил адвокат.

Вину самого Кулеша в случившемся защитник оценивает в "десять процентов". По его словам, потерпевшая сторона может попросить дополнительную компенсацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, комиссия по расследованию гибели Евгения Кулеша назвала причину случившейся трагедии: артист миманса вышел на сцену пьяным, в случившейся трагедии виноват он сам.