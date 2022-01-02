Синоптик Тишковец рассказал, какая погода ждет москвичей в январе

Январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, каким будет январь 2022 года в Москве. По его словам, жителям столицы стоит готовиться к умеренно холодным дням.

"В целом, по долгосрочным прогнозам, январь 2022 года ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков", - рассказал Тишковец РИА Новости.

Эксперт прогнозирует, что среднемесячная температура воздуха не более чем на 0,5-1 градус превысит норму. А вот осадки могут быть избыточными - снега, возможно, будет на 10-20% больше, чем обычно выпадает в этот месяц.

Как ранее писал сайт kp.ru, Белгидромет опубликовал любопытные данные о погоде 1 января в Минке за последние 120 лет. Теплее всего, почти плюс 6 градусов было в 1984 году, холоднее всего – почти минус 30 градусов - в военном 1941-м.