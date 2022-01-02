Байден и Зеленский созвонятся вечером 2 января 2022

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров анонсировал разговор президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, главы государств намерены созвониться в воскресенье, 2 января.

Как отметил Никифоров на своей странице в Facebook, разговор состоится вечером - около 23:00 по московскому времени. Что будут обсуждать Байден и Зеленский - не сообщается.

"Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор после 22.00 по Киеву (23.00 мск)", - написал Никифоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Украины Владимир Зеленский в Новый год обратился к гражданам с обращением. В своем 22-минутоном новогоднем обращении украинский лидер заявил о победах учителей, врачей и спортсменов, отметив, что сообщил, что Украина проиграла на Евро Англии, чтобы не расстраивать стратегического партнера.