Десять человек эвакуировали из дома на севере Москвы из-за похожего на гранату предмета

После случившегося началась проверка Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В жилом доме в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел в воскресенье, 2 января, на севере столицы. Сразу после этого люди были эвакуированы.

Как сообщают в экстренных службах города, похожий на гранату предмет был найден в одной из квартир в СВАО. В результате было эвакуировано 10 человек, пишет РИА Новости.

После случившегося началась проверка, которая показала, что найденная "граната" не представляет опасности. Предмет оказался муляжом, сообщили в экстренных службах.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Кутузовском проспекте в Москве загорелась квартира в одном из жилых домов. Инцидент произошел в воскресенье, 2 января. Очевидцы сообщили о дыме, который шел из окон одной из квартир на Кутузовском проспекте. Его также удалось снять на видео.