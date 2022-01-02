Россияне в 2022 году смогут наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения

Первый крупный поток метеоритов можно будет увидеть уже в ночь со 2 на 3 января Фото: Мария ЛЕНЦ

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, какие интересные космические события россияне смогут наблюдать на небе в 2022 году. По словам эксперта, с Земли можно будет наблюдать полное лунное и частное солнечное затмения.

Полное лунное затмение можно будет увидеть 8 ноября, частичное солнечное затмение - 25 октября. Также с территории России будут наблюдаться четыре крупных потока метеоров.

"Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря", - рассказал Железнов ТАСС.

Эксперт добавил, что также россиян ждут два полноценных суперлуния подряд - в июне и июле.

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