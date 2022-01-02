Три человека погибли в пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре

При пожаре погибли один взрослый и двое детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара с тремя погибшими в Московской области. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 января, в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура.

Тела двух человек пожарные обнаружили после тушения пожара в частном доме. Погибли двое детей. Еще один взрослый, мужчина 1965 года рождения, скончался в машине скорой помощи.

Еще двое, - один взрослый и один ребенок, - пострадали. Прокуратура начала проверку после случившегося. На месте работают криминалисты и следователи.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара трёх человек, двое из которых дети (ч.3 ст.109 УК РФ)", - сообщили в Следственном комитете.

Как ранее писал сайт kp.ru, в жилом доме в Москве обнаружили предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел в воскресенье, 2 января, на севере столицы. Сразу после этого люди были эвакуированы.