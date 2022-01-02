Азербайджанский пограничник открыл огонь по сослуживцам, три человека погибли

Азербайджанский пограничник открыл огонь по сослуживцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 2 января, на территории особой пограничной дивизии «Губадлы» в Азербайджане случилось ЧП: один из пограничников открыл огонь по сослуживцам, застрелив троих человек, после чего бросил оружие и скрылся.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба республики, уточнив, что «сержант Авазлы Эльхан Мухаммад оглу по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия и убил» троих военнослужащих пограничной заставы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре 2019 года 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, служивший в войсковой части поселка Горный Забайкальского края, во время сдачи караула застрелил из автомата восемь сослуживцев.

Шамсутдинову грозил пожизненный срок заключения, но ему удалось избежать настолько сурового наказания благодаря решению присяжных заседателей, которые признали срочника виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух, но сочли, что рядовой заслуживает снисхождения. В итоге его приговорили к 24,5 годам колонии, он отбывает срок в родной Тюменской области.