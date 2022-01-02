Первый случай заражения «омикроном» выявили в Карелии

В Карелии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 2 января, стало известно, что в Карелии медики выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, уточнив, что этой разновидностью «ковида» заболела женщина, которая недавно гостила за рубежом, приехала из Франции.

«Омикрон» в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на «омикрон» передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», - написал глава республиканского Минздрава.

Он добавил, что жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное, и отметил: «Вакцина «Спутник V» показала свою эффективность против «омикрона». Министр также посоветовал всем прививаться от COVID-19 и не затягивать с прививкой, сообщает kp.ru в Санкт-Петербурге.

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Гебрейесус отметил, что «омикрон», хотя и имеет способность к быстрому распространению, приводит к менее тяжелым последствиям для заболевших (подробности).