Три человека скончались от отравления суррогатным алкоголем в Балашихе

Следователи устанавливают поставщика и место продажи суррогатного алкоголя Фото: Олег УКЛАДОВ

В подмосковной Балашихе четыре человека отравились суррогатным алкоголем, трое из них скончались, еще один остается в больнице в тяжелом состоянии. Следователи выясняют, где они купили паленый спирт и кто его продавал, возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (ч.3 ст.238 УК РФ).

Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий. Она рассказала, что 2 января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, там же находился еще один, он был жив, но без сознания. Пострадавшего госпитализировали. В квартире обнаружили канистру с алкоголем.

Кроме того, в больницу с отравлением «неустановленным веществом» были доставлены еще двое – мужчина и женщина, оба позже скончались.

«В результате осмотра их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией», - отметила представитель СКР.

По предварительной версии, все покупали паленый алкоголь в одном месте, назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы жидкостей в изъятых канистрах.

«Проводятся допросы и осмотры. Устанавливается место приобретения и поставщик алкогольной продукции», - приводит слова Ольги Врадий РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей осенью по стране прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. Так, в Оренбургской области из-за метанола умерли более 30 человек, десятки людей попали в реанимацию. В Свердловской области по той же причине скончались 24 местных жителя, жертвы паленого алкоголя были и в Курганской области. А 22 октября стало известно об отравлении суррогатом троих мужчин в Москве: один умер, двое в больнице.