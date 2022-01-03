Онищенко считает, что пандемия коронавируса может закончиться к маю 2022

Депутат Госдумы, заслуженный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы, заслуженный врач России и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что пандемия коронавируса может закончиться к маю, если все будут соблюдать требования профилактики заражения и вакцинируются против COVID-19. Он отметил, что до конца весны еще много времени.

«Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», - сказал врач-эпидемиолог в беседе с ТАСС.

Геннадий Онищенко добавил, что сейчас нет оснований для паники и введения нерабочих дней, и пояснил: вакцины от «ковида» уже созданы, нужно сосредоточиться на вакцинации.

Напомним, ранее заслуженный врач России в интервью обозревателю kp.ru Александру Гамову сказал, что в стране надо завершить формирование коллективного иммунитета – всем, у кого нет медицинских противопоказаний, нужно обязательно привиться.

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