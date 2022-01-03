В Минфине сообщили о росте акциза на крепкий алкоголь с 1 января 2022 года

Акциз на крепкий алкоголь вырастет на 4% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 января 2022 года в России акциз на крепкие алкогольные напитки — водку, коньяк, виски, бренди — вырастет на 4% и составит 589 рублей за один литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.

Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Минфина, пояснив, что ставки акцизов на алкогольную продукцию ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции и устанавливаются в Налоговом кодексе на три года.

Несколько производителей рассказали изданию о намерении повысить цены на крепкий алкоголь. В частности, представители компании «Татспиртпром» ожидают подорожания полулитровой бутылки водки и коньяка на 5,50 рубля. Кроме того, в компании посетовали, что в прошлом году сильно подорожали упаковочные материалы, растут тарифы на логистику и стоимость сырья.

По словам специалистов, инфляция, а также повышение стоимости топлива и необходимых комплектующих тоже повлияют на стоимость продукции в магазинах, поэтому можно ожидать подорожания одной бутылки водки на 15–20 рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в августе 2021 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство и министерство финансов с просьбой заморозить акцизы на алкоголь до 2024-го. А в середине ноября стало известно, что Минфин предложил с 1 января повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк на 7,4% и 7,4% соответственно.