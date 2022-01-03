Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для пожилых людей и медиков

В Израиле решили делать четвертую прививку против коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье, 2 января, утвердило решение делать четвертую прививку против коронавируса пожилым людям старше 60 лет, а также сотрудникам медицинских учреждений.

Такое решение с учетом роста заболеваемости в стране принял генеральный директор израильского Минздрава профессор Нахман Аш, который отвечает за все подразделения ведомства и консультирует министра по профессиональным и организационным вопросам системы здравоохранения еврейского государства.

«Четвертую дозу вакцины смогут получить указанные лица при условии, что прошло четыре месяца с даты получения третьего укола», - цитирует уточнение пресс-службы Минздрава ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Израиль стал первой страной в мире, начавшей бустерную вакцинацию от COVID-19, причем самым первым в государстве третью прививку сделал президент Ицхак Герцог, потом премьер-министр Нафтали Беннет тоже показал пример согражданам, прибыв на пункт вакцинации за третьей дозой вакцины вместе со своей матерью.

Между тем, в конце декабря стало известно, что израильский премьер ушел на самоизоляцию после того, как у его 14-летней дочери был выявлен коронавирус.