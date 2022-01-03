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Политика2 января 2022 23:48

Космические войска России в 2021 году отследили сход с орбиты более 400 спутников

В Минобороны отметили, что особое внимание уделялось контролю орбитальных группировок иностранных аппаратов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Космические войска ВКС России контролировали обстановку в околоземном космическом пространстве

Космические войска ВКС России контролировали обстановку в околоземном космическом пространстве

Фото: Министерство обороны РФ

Космические войска ВКС России, в задачи которых, в частности, входит наблюдение за объектами в околоземном космическом пространстве и анализ возможных угроз, в прошедшем 2021 году отследили сход с орбиты более 400 спутников.

«В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 700 космических аппаратов и осуществили контроль за выводом их на орбиты, а также обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 400 космических объектов», - сообщили в министерстве обороны.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что особое внимание специалисты уделяли контролю орбитальных группировок иностранных спутников, а также тому, чтобы предотвратить возможность опасного сближения российских космических аппаратов с другими объектами. В общей сложности во время «несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2021 году Космические войска ВКС выполнили свыше 3,5 тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки», подчеркнули в Минобороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 июня сообщалось, что с начала года Космические войска России зафиксировали более 70 пусков иностранных и отечественных ракет, а также «взяли на сопровождение» около 1000 объектов на околоземной орбите.

К слову, ранее «Комсомолка» рассказывала об истории и традициях профессионального праздника военнослужащих ВКС – Дня Космических войск России.