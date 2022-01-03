Зеленский пообещал украинцам снимки бойцов ВСУ из Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем новогоднем обращении к согражданам президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам, что бойцы ВСУ в 2022 году смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.

По его словам, в новом году все участники боевых действий на востоке страны получат квартиры, после чего ветераны силовой операции смогут украсить стены в своем новом жилье снимками «с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», - подытожил Зеленский.

К слову, полгода назад он заявил, что полуостров никогда не станет по-настоящему российской территорией, потому что русские, по его мнению, не смогут полюбить Крым так, как его любят украинцы. Тогда же он говорил и о том, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», пообещав снова сделать неподконтрольные районы частью Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новогодняя речь лидера Незалежной тянулась рекордно долго – более 20 минут.

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