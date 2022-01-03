Глава Пентагона заразился коронавирусом

Министр обороны США Ллойд Остин Фото: REUTERS

Министр обороны США Ллойд Остин объявил, что заразился коронавирусом. В воскресенье, 2 декабря, глава Пентагона получил положительный результат теста на ковид.

«Мой тест на COVID-19 сегодня утром показал положительный результат», - говорится в заявлении шефа главы военного ведомства, которое было обнародовано на сайте американского Минобороны.

Ллойд Остин также сообщил, что он полностью вакцинирован, и у него только «легкие симптомы» заболевания, но он следует всем рекомендациям своего лечащего врача.

31 декабря член Палаты представителей конгресса США, демократ Стивен Линч, тоже сообщил о положительном тесте на коронавирус. По словам американского законодателя, благодаря вакцинации он переносит болезнь без симптомов, планирует уйти на самоизоляцию и работать из дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом, и президенту Джо Байдену тоже пришлось сдавать анализы. К слову, сам Байден в конце сентября сделал третью прививку от COVID-19. Процедуру транслировали все центральные телеканалы страны.