Глава Минприроды: В России никогда не кончатся запасы полезных ископаемых

Глава Минприроды Александр Козлов Фото: ТАСС

В России никогда не кончатся запасы полезных ископаемых, заверил журналистов министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По словам главы Минприроды, нашей стране дефицит ресурсов не грозит.

«У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов», - сказал руководитель ведомства в интервью газете «Известия».

Александр Козлов отметил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти, газа, золота, серебра и меди. При этом он уточнил, что самый большой потенциал на выявление новых крупных месторождений полезных ископаемых имеют Дальний Восток, Сибирь и Арктика.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Минприроды рассказал, что при нынешнем уровне добычи наша страна обеспечена золотом на 40 лет, причем по запасам этого драгоценного металла наша страна находится на первом месте в мире, а по объемам добычи — на третьем после Китая и Австралии.