С 1 января 2022 года пенсии россиян проиндексировали на 5,9% Фото: REUTERS

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как в новом 2022 году изменятся пенсии россиян. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца были проиндексированы на 5,9%.

Это значит, что стоимость 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии вырастет до 104,69 рубля, а фиксированная выплата составит 6401 рубля, причем ее увеличение повлечет за собой и рост доплат, привязанных к её размеру: за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и людей, достигших 80-летнего возраста. Таким образом, с учетом повышения, среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18521 рубля, уточнила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Юлия Финогенова добавила, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, после чего размер социальной пенсии по старости составит 6242 рубля. Кроме того, летом перерасчет пенсии ждет работающих пенсионеров.

«Так, с учетом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рубля (три индивидуальных пенсионных коэффициента) в зависимости от размера получаемой зарплаты», - уточнила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Юлия Финогенова назвала два способа увеличить пенсию, один из них – выйти на заслуженный отдых чуть позже. По ее словам, выход на пенсию на пять лет позже дает прибавку в размере около 40%.

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