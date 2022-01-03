Жертвами столкновений между боевиками в Колумбии стали 20 человек

«Революционные вооруженные силы Колумбии» были распущены несколько лет назад Фото: REUTERS

В воскресенье, 2 декабря, между двумя вооруженными группировками в Колумбии вспыхнул конфликт, который обернулся столкновениями, в результате погибли по меньшей мере 20 человек, передает местная радиостанция Caracol.

По ее данным, противостояние произошло между бывшими членами уже недействующей повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC, РВСК) и боевиками «Армии национального освобождения» (ELN, АНО), бои завязались в департаменте Араука на границе с Венесуэлой. Из-за этих «разборок» некоторые местные жители решили на время оставить свои дома и перебраться в более безопасные районы страны.

Власти департамента обратились за помощью к президенту Колумбии Ивану Дуке. В понедельник утром состоится заседание Совета безопасности, на котором оценят ситуацию в регионе и решат, что делать.

Стоит отметить, что на сегодняшний день единственной повстанческой группировкой в стране осталась АНО, в рядах которой около 1,5 тысячи бойцов. Как писал сайт kp.ru, РВСК вели вооруженную борьбу с правительством с 1964 года, за многие десятилетия гражданской войны погибли, по разным данным, стали от 220 до 260 тысяч человек. И только в 2016 году этому конфликту удалось положить конец: власти Колумбии заключили мирное соглашение с повстанцами, после чего FARC прекратили свое существование.